إعلان

إصابة عدة أشخاص إثر إطلاق نار في نيو هامبشاير الأمريكية

05:59 ص الأحد 21 سبتمبر 2025

الشرطة الامريكية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


وكالات

أعلنت شرطة ولاية نيو هامبشاير الأمريكية، عن تعرض العديد من الأشخاص للإصابة بطلقات نارية في ناد ريفي.

وقالت الشرطة، إن عمليات إطلاق النار وقعت في نادي "سكاي ميدو كانتري كلوب" في مدينة ناشوا.

وأشارت إلى أن 2 من المشتبه بهما هربا من مكان الحادث، وإنه تم اعتقال أحدهما في حين لا يزال الآخر حرا طليقا، ولم تتوفر أية معلومات بشكل فوري عن حالة المصابين.

وتقع ناشوا على مسافة نحو 70 كيلومترا شمال غرب بوسطن، على حدود ولاية ماساتشوستس مباشرة، وفقا لسكاي نيوز.

وأصدرت مدينة دانستابل، بولاية ماساتشوستس، المجاورة لمدينة ناشوا، أمرا للسكان بالبقاء داخل منازلهم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الشرطة الأمريكية نيو هامبشاير الأمريكية إطلاق نار في نيو هامبشاير الأمريكية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

الاستعلامات: حريصون على معاهدة السلام وقواتنا في سيناء لمحاربة "الإرهاب والتهريب"