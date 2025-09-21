إصابة عدة أشخاص إثر إطلاق نار في نيو هامبشاير الأمريكية



وكالات

أعلنت شرطة ولاية نيو هامبشاير الأمريكية، عن تعرض العديد من الأشخاص للإصابة بطلقات نارية في ناد ريفي.

وقالت الشرطة، إن عمليات إطلاق النار وقعت في نادي "سكاي ميدو كانتري كلوب" في مدينة ناشوا.

وأشارت إلى أن 2 من المشتبه بهما هربا من مكان الحادث، وإنه تم اعتقال أحدهما في حين لا يزال الآخر حرا طليقا، ولم تتوفر أية معلومات بشكل فوري عن حالة المصابين.

وتقع ناشوا على مسافة نحو 70 كيلومترا شمال غرب بوسطن، على حدود ولاية ماساتشوستس مباشرة، وفقا لسكاي نيوز.

وأصدرت مدينة دانستابل، بولاية ماساتشوستس، المجاورة لمدينة ناشوا، أمرا للسكان بالبقاء داخل منازلهم.