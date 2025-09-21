

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعتقد أننا توصلنا إلى إجابة بشأن التوحد وسأصدر إعلانا يوم الإثنين.

ولفت ترامب إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تكون مستشفى للعالم.

وأضاف ترامب: من خلال الرسوم الجمركية وضعنا حدا لاستغلال دول العالم لنا، وفقا لسكاي نيوز.

وأشار إلى إنه سيرشح ليندسي هاليجان لتولي منصب المدعي العام للولايات المتحدة في المنطقة الشرقية من ولاية فيرجينيا، وفقا لسكاي نيوز.

وانتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تأخر وزيرة العدل بام بوندي، في توجيه اتهامات للنائب الديمقراطي آدم شيف والمدعية العامة لولاية نيويورك ليتيسيا جيمس.