إعلان

ترامب: أعتقد أننا توصلنا إلى إجابة بشأن التوحد وسأصدر إعلانا يوم الإثنين

03:58 ص الأحد 21 سبتمبر 2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعتقد أننا توصلنا إلى إجابة بشأن التوحد وسأصدر إعلانا يوم الإثنين.

ولفت ترامب إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تكون مستشفى للعالم.

وأضاف ترامب: من خلال الرسوم الجمركية وضعنا حدا لاستغلال دول العالم لنا، وفقا لسكاي نيوز.

وأشار إلى إنه سيرشح ليندسي هاليجان لتولي منصب المدعي العام للولايات المتحدة في المنطقة الشرقية من ولاية فيرجينيا، وفقا لسكاي نيوز.

وانتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تأخر وزيرة العدل بام بوندي، في توجيه اتهامات للنائب الديمقراطي آدم شيف والمدعية العامة لولاية نيويورك ليتيسيا جيمس.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

التوحد ترامب الرئيس الأمريكي الرسوم الجمركية رسوم ترامب الجمركية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

الاستعلامات: حريصون على معاهدة السلام وقواتنا في سيناء لمحاربة "الإرهاب والتهريب"