إعلان

اليوم.. رئيس وزراء بريطانيا يُعلن الاعتراف بدولة فلسطين

02:39 ص الأحد 21 سبتمبر 2025

كير ستارمر رئيس وزراء بريطانيا

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


وكالات

يعلن اليوم 21 سبتمبر، رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر، اعتراف بلاده بدولة فلسطين، إذ أنه من المفترض أن بريطانيا ستعترف رسميا بفلسطين كدولة".

وقال رئيس الوزراء البريطاني في يوليو الماضي، إن حكومته ستتخذ الخطوة المناسبة إذا لم تنفذ إسرائيل عددا من الشروط.

وحينذاك دعا ستارمر حكومة إسرائيل برئاسة بنيامين نتنياهو إلى اتخاذ خطوات مهمة لإنهاء القتال في قطاع غزة، والموافقة على وقف إطلاق النار وتنفيذ عدد من الخطوات الأخرى لحل الصراع.

ورفضت وزارة الخارجية الإسرائيلية، هذا التصريح وقال نتنياهو إن "ستامر يشجع إرهاب حماس ويعاقب ضحاياه"، وفقا لروسيا اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

رئيس وزراء بريطانيا ريطانيا لاعتراف بدولة فلسطين ولة فلسطين لسطين
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

الاستعلامات: حريصون على معاهدة السلام وقواتنا في سيناء لمحاربة "الإرهاب والتهريب"