اليوم.. رئيس وزراء بريطانيا يُعلن الاعتراف بدولة فلسطين



وكالات

يعلن اليوم 21 سبتمبر، رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر، اعتراف بلاده بدولة فلسطين، إذ أنه من المفترض أن بريطانيا ستعترف رسميا بفلسطين كدولة".

وقال رئيس الوزراء البريطاني في يوليو الماضي، إن حكومته ستتخذ الخطوة المناسبة إذا لم تنفذ إسرائيل عددا من الشروط.

وحينذاك دعا ستارمر حكومة إسرائيل برئاسة بنيامين نتنياهو إلى اتخاذ خطوات مهمة لإنهاء القتال في قطاع غزة، والموافقة على وقف إطلاق النار وتنفيذ عدد من الخطوات الأخرى لحل الصراع.

ورفضت وزارة الخارجية الإسرائيلية، هذا التصريح وقال نتنياهو إن "ستامر يشجع إرهاب حماس ويعاقب ضحاياه"، وفقا لروسيا اليوم.