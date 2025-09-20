زيلينسكي: سألتقي ترامب الأسبوع المقبل على هامش اجتماعات الأمم المتحدة

كييف - (د ب أ)

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه سيلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش مناقشات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، التي تبدأ يوم الثلاثاء.

وأوضح زيلينسكي أنه ستكون هناك العديد من الاجتماعات الثنائية، بما في ذلك اجتماع مع الرئيس الأمريكي، حسبما أفاد لوكالة الأنباء "إنترفاكس أوكرانيا" يوم الجمعة.

وقال زيلينسكي إنه يخطط لمناقشة الضمانات الأمنية التي تحتاجها أوكرانيا من شركائها، بالإضافة إلى مناقشة العقوبات ضد روسيا.

كما أشار زيلينسكي إلى أنه قد يكون هناك لقاء بين زوجتي الرئيسين، أولينا زوجة زيلينسكي وملانيا ترامب، لمناقشة القضايا الإنسانية المتعلقة بالأطفال.

وسيجتمع حوالي 150 من رؤساء الدول والحكومات في نيويورك يوم الثلاثاء لحضور مناقشات الجمعية العامة الدورة الـ 80 للأمم المتحدة.

وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قد أشار في وقت سابق من هذا الأسبوع إلى أن ترامب وزيلينسكي قد يلتقيان في نيويورك. وكان آخر لقاء بين الرئيسين في أغسطس الماضي في البيت الأبيض، بعد قمة جمعت ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ولاية ألاسكا الأمريكية.

وتشن روسيا حربا شاملة ضد أوكرانيا منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف السنة .