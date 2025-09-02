وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إدارته ستستأنف القرار الذي أسقط العديد من التعريفات الجمركية الشاملة أمام المحكمة العليا يوم الأربعاء على أقرب تقدير.

وقال ترامب في حديثه مع الصحفيين في البيت الأبيض: "سنذهب إلى المحكمة العليا، نعتقد ذلك غدًا"، مؤكدًا أن القرار "الخاطئ" من المحكمة المحافظة يعني "الدمار لبلدنا".

وألغت محكمة استئناف فيدرالية يوم الجمعة العديد من الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، قائلةً إنه استغلّ سلطات الطوارئ بشكل غير قانوني لفرض ضرائب الاستيراد، لكن محكمة الاستئناف سمحت باستمرار الرسوم الجمركية في الوقت الحالي.

وقال ترامب إن إدارته ستسعى إلى تسريع مراجعة القضية، مضيفًا: "إن سوق الأسهم بحاجة إلى الرسوم الجمركية".