إعلان

ترامب: قرار محكمة الاستئناف الرافض للرسوم الجمركية سياسي.. وسنلجأ للمحكمة العليا

11:24 م الثلاثاء 02 سبتمبر 2025

دونالد ترامب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إدارته ستستأنف القرار الذي أسقط العديد من التعريفات الجمركية الشاملة أمام المحكمة العليا يوم الأربعاء على أقرب تقدير.

وقال ترامب في حديثه مع الصحفيين في البيت الأبيض: "سنذهب إلى المحكمة العليا، نعتقد ذلك غدًا"، مؤكدًا أن القرار "الخاطئ" من المحكمة المحافظة يعني "الدمار لبلدنا".

وألغت محكمة استئناف فيدرالية يوم الجمعة العديد من الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، قائلةً إنه استغلّ سلطات الطوارئ بشكل غير قانوني لفرض ضرائب الاستيراد، لكن محكمة الاستئناف سمحت باستمرار الرسوم الجمركية في الوقت الحالي.

وقال ترامب إن إدارته ستسعى إلى تسريع مراجعة القضية، مضيفًا: "إن سوق الأسهم بحاجة إلى الرسوم الجمركية".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

دونالد ترامب الرئيس الأمريكي البيت الأبيض محكمة الاستئناف المحكمة العليا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان