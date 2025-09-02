الرئيس الإندونيسي يقدم المساعدة لضحايا الاحتجاجات العنيفة

جاكرتا- (د ب أ)

يعتزم الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، تقديم مساعدات مخصصة لضحايا الاحتجاجات العنيفة الأخيرة التي شهدتها البلاد، بما يشمل المدنيين ورجال إنفاذ القانون المصابين، بحسب ما قاله وزير الشؤون الاجتماعية، سيف الله يوسف.

ونقلت وكالة أنباء "أنتارا" الإندونيسية، اليوم الثلاثاء، عن وزير الشؤون الاجتماعية قوله في مجمع القصر الرئاسي: "يولي الرئيس اهتماما خاصا بالضحايا، ليس فقط في جاكرتا، بل أيضا في مناطق أخرى مثل ماكاسار... إنه قلق على جميع الضحايا – من المدنيين وأفراد الشرطة - الذين أصيب بعضهم بجروح خطيرة".

وأضاف يوسف أن المساعدات سيتم تحديدها لتناسب كل ضحية على حدة، بناء على جمع البيانات والتقييمات المستمرة، وستقوم الوزارات والهيئات المعنية بمتابعتها.

ومن الممكن أن تشمل صور الدعم دفع الرسوم المدرسية، والقيام بإصلاحات أو عمليات إعادة بناء للمساكن، وغيرها من المساعدات الاجتماعية، بحسب حالة كل ضحية.

كما سيتم تغطية التكاليف الطبية للمصابين ودفع تعويضات لأسر المتوفين.