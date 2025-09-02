إعلان

أطباء إسرائيليون يغلقون أحد شوارع تل أبيب مٌطالبين باستعادة الأسرى وإنهاء الحرب

08:37 ص الثلاثاء 02 سبتمبر 2025

أطباء إسرائيليون يغلقون أحد شوارع تل أبيب

وكالات

أقدم عدد من الأطباء الإسرائيليين اليوم الثلاثاء، على إغلاق شارع أيالون في تل أبيب مطالبين باتفاق لاستعادة الأسرى وإنهاء الحرب في قطاع غزة.

وفي وقت لاحق، أعلنت الشرطة أنها أخلت الشارع من "مثيري الشغب، بعد أن فتح أمام حركة المرور"، مؤكدة أنه تم اعتقال عدد من المحتجين"، وفقا لروسيا اليوم.

وقالت الشرطة في بيان، إنها تعتبر أن الحق في الاحتجاج ركنا أساسيا من أركان الدولة الديمقراطية، وتسمح له بالبقاء طالما كان في إطار القانون، وفي الوقت نفسه، لن يسمح النظام بأعمال الشغب، أو انتهاك حرية التنقل، أو أي عمل من شأنه أن يُعرّض السلامة العامة للخطر.

