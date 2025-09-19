إعلان

البرازيل تنضم لدعوى الإبادة الجماعية ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية

10:47 م الجمعة 19 سبتمبر 2025

البرازيل

وكالات

انضمت البرازيل رسميًا، اليوم الجمعة، إلى الدعوى التي قدمتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، والتي تتهم فيها إسرائيل بارتكاب جريمة "الإبادة الجماعية" بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأعلنت محكمة العدل الدولية، اليوم، أن البرازيل قدمت رسميًا إعلان تدخلها لدى المحكمة في القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بشأن انتهاكات اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

ولجأت جنوب أفريقيا في نهاية ديسمبر 2023 إلى محكمة العدل الدولية وتقدّمت بشكوى تتّهم فيها إسرائيل بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية المبرمة عام 1948 في حربها على غزة.

