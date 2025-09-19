بـ6 مليارات دولار.. أمريكا تخطط لبيع أسلحة جديدة لإسرائيل

ترجمة- عبدالله محمود:

كشفت مصادر مطلعة في أمريكا، لموقع وول ستريت جورنال، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تسعى للحصول على موافقة الكونجرس لبيع أسلحة بقيمة 6 مليارات دولار تقريبًا لإسرائيل.

قالت المصادر خلال حديثها الجمعة، مع وول ستريت جورنال، إن إدارة ترامب تسعى لبيع أسلحة لإسرائيل، على الرغم من استهداف تل أبيب مقر حماس في العاصمة القطرية، وتكثيف الهجوم في مدينة غزة.

وأكدت أن الأسلحة المقترح بيعها لإسرائيل صفقة بقيمة 3.8 مليار دولار تتضمن 30 طائرة هليكوبتر من طراز أباتشي AH-64، وصفقة بقيمة 1.9 مليار دولار تتضمن 3250 مركبة هجومية للمشاة للجيش الإسرائيلي، وذلك وفقًا لوثائق استعرضتها صحيفة وول ستريت جورنال.

وقال أحد الأشخاص المطلعين على الطلب المقدم لـ الكونجرس، إنه من المحتمل ألا يتم تسليم الأسلحة لمدة سنتين إلى ثلاث سنوات، لافتًا إلى أنه سيتم دفع ثمن الأسلحة من خلال التمويل العسكري الأجنبي الذي توفره الولايات المتحدة الضرائب التي تجمعها من الأمريكيين.

وأشار إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية تسعى خلال هذه المرحلة للحصول على موافقة كبار القادة الجمهوريين والديمقراطيين الأربعة في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب ولجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، مؤكدًا أنه تم إرسال مبيعات الأسلحة المقترحة لأول مرة إلى زعماء الكونجرس قبل حوالي شهر.