ترامب: سأزور الصين في أوائل العام المقبل

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إنه اتفق مع نظيره الصيني، شي جين بينج، خلال اتصال هاتفي على أن يلتقي به في قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) المقرر عقدها في كوريا الجنوبية في وقتٍ لاحق هذا العام.

وأشاد ترامب، عبر منشور على منصته الاجتماعية "تروث سوشيال"، بالاتصال الهاتفي الذي أجراه مع شي، قائلًا: "أحرزنا تقدمًا خلال اتصال مع الرئيس الصيني في العديد من القضايا بينها التجارة والحاجة إلى إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عقب الاتصال، أنه سيزور الصين في أوائل العام المقبل، مضيفًا "الرئيس الصيني سيزور الولايات المتحدة في الوقت المناسب أيضًا".

وتابع ترامب: "كانت المكالمة جيدة جدًا، وسنتحدث مرة أخرى عبر الهاتف، ونقدر موافقة الرئيس شي على صفقة تيك توك".

وأفادت وكالة "شينخوا" الصينية للأنباء، بأن اتصال هاتفي تم اليوم بين الرئيسين الصيني والأمريكي، مشيرة إلى أنه كان إيجابيًا وبناءً.