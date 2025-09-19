نعيم قاسم: إسرائيل بلغت ذروة الإجرام والتوحش بدعم أمريكي كامل

وكالات

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني، نعيم قاسم، إن إسرائيل وصلت إلى ذروة "الإجرام والتوحش وعدم التقيد بأي قاعدة إنسانية أو قانونية أو دولية أو حقوقية بمؤازرة أمريكية كاملة".

وحذر قاسم، خلال كلمة ألقاها في الاحتفال الذي أقامه الحزب في الذكرى السنوية لإبراهيم عقيل والشهداء من وحدة "الرضوان" والمدنيين في الضاحية الجنوبية، من أن المنطقة بأسرها أمام منعطف استثنائي خطير، مضيفًا "نتنياهو (رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو) أعلنها صراحة أنه يريد إسرائيل الكبرى وتغيير الشرق الأوسط".

وتابع: "علينا مواجهة الخطر التوسعي لإسرائيل والطريق الوحيد لهذه المواجهة بتوحد المقاومة والأنظمة والشعوب. يجب أن نقلب المعادلة وأن تكون إسرائيل هي الخطر وليس المقاومة".

وعلق قاسم على الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف قادة حركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة، قائلًا إن ما بعد الضربة الإسرائيلية في قطر يختلف عما قبله.

وأكد قاسم، أن سلاح المقاومة وجهته العدو الإسرائيلي وليس لبنان ولا أي مكان أو أي جهة في العالم، متهمًا الولايات المتحدة الأمريكية بأنها لا تساعد لبنان وتضغط على لبنان لصالح حليفتها إسرائيل.

وتابع الأمين العام لحزب الله: "فلنكن يدًا واحدة لطرد إسرائيل وبناء لبنان"، مضيفًا "حاضرون كمقاومة بأن نقوم بواجبنا إلى جانب الجيش اللبناني ومهما كان قراركم سنكون معكم لكن لمواجهة العدو الإسرائيلي".

وطالب قاسم الحكومة اللبنانية بإجراء الانتخابات في موعدها ووضع بند الإعمار كأولوية وتسريع عجلة الإصلاح المالي والاقتصادي والتحاور بإيجابية لاستراتيجية الأمن الوطني.