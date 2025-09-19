بعد هجوم معبر اللنبي.. زامير يأمر بوقف مرور القوافل من الأردن لغزة

وكالات

أجرى رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، اليوم الجمعة، تحقيقًا أوليًا في موقع الهجوم الذي وقع بمعبر الكرامة/اللنبي، المعبر الوحيد بين الضفة الغربية المحتلة والأردن.

وأمر زامير، من موقع الهجوم، بوقف مرور القوافل من الأردن إلى قطاع غزة حتى الانتهاء من التحقيق واستخلاص الدروس، وفق ما أفادت سكاي نيوز عربية.

وقال زامير: "هذا حدث صعب، سنتعلم منه الدروس. نحن نعزز وسنستمر في تعزيز جميع مكونات الدفاع على الحدود الشرقية. جنود الجيش الإسرائيلي يقفون على أهبة الاستعداد ليتمكن شعب إسرائيل من الاحتفال بأعياد تشري بسلام"، حسب القناة.

وفي وقتٍ سابق من اليوم، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن مسؤولية إحباط الهجوم على معبر اللنبي أمس الخميس، كانت تقع على عاتق الأردن.

كان الجيش الإسرائيلي أعلن مقتل اثنين من جنوده، على يد أردني وصل إلى المعبر على متن شاحنة تحمل مساعدات إنسانية من المملكة إلى قطاع غزة.

وذكرت وزارة الخارجية الأردنية أن الهجوم يضر بمصالح المملكة والقدرة على إرسال المساعدات إلى القطاع الذي تمزقه الحرب.

وحددت الوزارة هوية منفذ الهجوم باعتباره سائقا مدنيا بدأ في نقل المساعدات إلى غزة قبل ثلاثة شهور.