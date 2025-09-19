مجلس الأمن يصوت اليوم الجمعة على احتمال إعادة فرض العقوبات على إيران

نيويورك- (د ب أ)

قد يتخذ مجلس الأمن الدولي خطوة جديدة نحو إعادة فرض العقوبات على طهران بسبب برنامجها النووي، اليوم الجمعة في نيويورك.

ومن المقرر أن يصوّت المجلس على مشروع قرار الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي (1400 بتوقيت جرينتش).

وإذا لم يتم اعتماد القرار بشأن تمديد رفع العقوبات، سواء لفشله في الحصول على الأصوات التسعة المطلوبة داخل المجلس المكون من 15 عضوا، أو لاستخدام حق النقض (الفيتو) ضده، فإن العقوبات الأممية المفروضة بين عامي 2006 و2010 ستعود تلقائيا مع نهاية الأسبوع المقبل.

ويتوقع دبلوماسيون أن يتم رفض المشروع كما هو مخطط.

وكانت ألمانيا وبريطانيا وفرنسا قد فعلت آلية "سناب باك" (العودة التلقائية للعقوبات) في نهاية أغسطس، مستشهدة بانتهاكات إيران الجسيمة للاتفاق النووي لعام 2015، بما في ذلك تخصيب اليورانيوم بمستويات تتجاوز الأغراض المدنية.

وحتى في حال رفض القرار، ستظل أمام الدول الثلاث المبادِرة مهلة حتى نهاية الأسبوع المقبل للتفاوض على تنازلات مع إيران قد تمنع دخول العقوبات حيز التنفيذ. غير أن الدبلوماسيين يعتبرون مثل هذه النتيجة غير مرجحة حاليا.

واعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل، سيجتمع نحو 150 من قادة العالم في نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.