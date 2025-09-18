إعلان

أمريكا تكشف هوية المتهم بقتل 3 رجال من شرطة في بنسلفانيا

07:13 م الخميس 18 سبتمبر 2025

شرطة بنسلفانيا

(أ ب)

أعلن مسؤول أمريكي في أجهزة إنفاذ القانون أنه تم التعرف على هوية الرجل الذي قتل ثلاثة من رجال الشرطة بالرصاص في ولاية بنسلفانيا وأصاب اثنين آخرين قبل أن تقتله الشرطة، وهو ماثيو جيمس روث البالغ من العمر 24 عاما.

وتحدث المسؤول شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بمناقشة تحقيق جار.

ولقي رجال الشرطة حتفهم، أمس الأربعاء، خلال متابعتهم تحقيقا يتعلق بمسألة أسرية كان قد بدأ أمس الأول الثلاثاء.

وأُصيب شرطيان آخران في إطلاق النار، فيما قتلت الشرطة المسلح.

وندد حاكم ولاية بنسلفانيا، جوش شابيرو، بحادث إطلاق النار خلال مؤتمر صحفي، وقال إنه تسبب في خسارة مأساوية في الأرواح.

من جانبها، اعتبرت النائبة العامة لوزير العدل الأمريكية، باميلا بوندي، أن العنف ضد الشرطة يشكل "آفة في مجتمعنا".

