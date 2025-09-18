إعلان

"تؤدي إلى عواقب خطيرة".. تركيا تحذر من نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي في قبرص

06:12 م الخميس 18 سبتمبر 2025

تركيا

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

حذرت تركيا من نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي التي اشترته قبرص، مؤكدة أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار في الجزيرة المقسمة.

قال مسؤولون أتراك، في تصريحات لموقع أكسيوس الأمريكي، اليوم الخميس إن تركيا تراقب عن كثب ما تردد عن شراء قبرص لنظام دفاع جوي إسرائيلي، محذرين من أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى زعزعة "التوازن الهش" في الجزيرة المقسمة.

وأعرب مسؤولون في وزارة الدفاع التركية، عن قلقهم إزاء التقارير التي تشير إلى تسليم نظام الدفاع الجوي المتكامل من طراز باراك إم إكس الإسرائيلي الصنع إلى قبرص.

وأكد المسؤولون، أن جهود التسلح المستمرة في قبرص من شأنها أن تهدد السلام والاستقرار في الجزيرة وقد تؤدي إلى عواقب خطيرة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تركيا نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي قبرص وزارة الدفاع التركية نظام باراك إم إكس الإسرائيلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

"اتباعت واتصهرت" .. الداخلية تكشف سر سرقة الأسورة الذهبية من المتحف المصري
لا تهجير وإثبات ملكية.. تفاصيل مقترح توني بلير المدعوم من أمريكا لإنهاء حرب غزة
تل أبيب تحذر الإسرائيليين من السفر لمصر والأردن وتركيا: خطر على حياتكم
أسعار الذهب تخالف التوقعات بعد قرار الفيدرالي الأمريكي .. خبراء يفسرون