وكالات

حذرت تركيا من نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي التي اشترته قبرص، مؤكدة أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار في الجزيرة المقسمة.

قال مسؤولون أتراك، في تصريحات لموقع أكسيوس الأمريكي، اليوم الخميس إن تركيا تراقب عن كثب ما تردد عن شراء قبرص لنظام دفاع جوي إسرائيلي، محذرين من أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى زعزعة "التوازن الهش" في الجزيرة المقسمة.

وأعرب مسؤولون في وزارة الدفاع التركية، عن قلقهم إزاء التقارير التي تشير إلى تسليم نظام الدفاع الجوي المتكامل من طراز باراك إم إكس الإسرائيلي الصنع إلى قبرص.

وأكد المسؤولون، أن جهود التسلح المستمرة في قبرص من شأنها أن تهدد السلام والاستقرار في الجزيرة وقد تؤدي إلى عواقب خطيرة.