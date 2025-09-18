إعلان

بعد العدوان الإسرائيلي.. وزير الخارجية القطري يعرب عن امتنانه لموقف مصر الداعم

03:18 م الخميس 18 سبتمبر 2025

الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- أسماء البتاكوشي:

أعرب الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر، عن امتنانه للموقف المصري الداعم لقطر بعد العدوان الإسرائيلي الغاشم على الدوحة، في انعكاس للروابط الأخوية والعلاقات الوطيدة التى تجمع البلدين الشقيقين.

وجاء هذا خلال اتصال هاتفي مع الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اليوم الخميس، في إطار التنسيق المشترك بشأن التطورات الإقليمية.

وشهد الاتصال تبادل وجهات النظر بشأن التطورات في قطاع غزة، وتقييم التداعيات الوخيمة للعمليات الاسرائيلية في غزة.

كما أكد الجانبان على مواصلة التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين فى المحافل الدولية سواء فى مجلس حقوق الإنسان في جنيف أو في الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الامن، والعمل على خفض التصعيد بما يسهم فى دعم الأمن والاستقرار الاقليمى.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير الخارجية القطري العدوان الإسرائيلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

"اتباعت واتصهرت" .. الداخلية تكشف سر سرقة الأسورة الذهبية من المتحف المصري
لا تهجير وإثبات ملكية.. تفاصيل مقترح توني بلير المدعوم من أمريكا لإنهاء حرب غزة
تل أبيب تحذر الإسرائيليين من السفر لمصر والأردن وتركيا: خطر على حياتكم
أسعار الذهب تخالف التوقعات بعد قرار الفيدرالي الأمريكي .. خبراء يفسرون