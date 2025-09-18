كتبت- أسماء البتاكوشي:

أعرب الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر، عن امتنانه للموقف المصري الداعم لقطر بعد العدوان الإسرائيلي الغاشم على الدوحة، في انعكاس للروابط الأخوية والعلاقات الوطيدة التى تجمع البلدين الشقيقين.

وجاء هذا خلال اتصال هاتفي مع الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اليوم الخميس، في إطار التنسيق المشترك بشأن التطورات الإقليمية.

وشهد الاتصال تبادل وجهات النظر بشأن التطورات في قطاع غزة، وتقييم التداعيات الوخيمة للعمليات الاسرائيلية في غزة.

كما أكد الجانبان على مواصلة التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين فى المحافل الدولية سواء فى مجلس حقوق الإنسان في جنيف أو في الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الامن، والعمل على خفض التصعيد بما يسهم فى دعم الأمن والاستقرار الاقليمى.