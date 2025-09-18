إعلان

قوات الاحتلال تقتحم عدة مناطق في بيت لحم وتنفذت عمليات دهم واسعة

08:45 ص الخميس 18 سبتمبر 2025

قوات الاحتلال أرشيفية

وكالات

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عدة مناطق في محافظة بيت لحم، ونفذت عمليات دهم واسعة النطاق.

وأفاد مصدر أمني، أن قوات الاحتلال توغلت في مدينة بيت لحم، وامتدت عملياتها إلى مدن الدوحة، وبيت جالا غربًا، وبيت ساحور شرقًا، إضافة إلى بلدة الخضر، ومخيم الدهيشة، وقرية أرطاس جنوبًا.

كما شملت الاقتحامات مخيم عايدة، ومخيم العزة شمالًا، ومنطقة جبل الموالح، وهندازة، ورخمة، وحرملة، ورفيديا، شرقا.

وأشار المصدر إلى أن هذه الاقتحامات ترافقت مع انتشار مكثف لدوريات الاحتلال، دون أن يبلغ عن اعتقالات، وفقا لوفا.

قوات الاحتلال قوات الاحتلال تقتحم عدة مناطق في بيت لحم بيت لحم الاحتلال الإسرائيلي
