بلغت قوتها 5.5 درجات.. تسجيل 16 هزة ارتدادية في كامشاتكا الروسية



وكالات

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، أنه تم تسجيل 16 هزة ارتدادية بلغت قوتها 5.5 درجات على مقياس ريختر في كامشاتكا خلال 24 ساعة الماضية.

كما تم تسجيل 14 هزة ارتدادية الثلاثاء، بلغت قوتها 5.5 درجات على مقياس ريختر قبالة سواحل شبه الجزيرة، ولم يُشعَر بأي منها في المناطق المأهولة بالسكان.

وأفادت الوزارة: "خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية تم تسجيل 16 هزة ارتدادية تراوحت قوتها بين 3.6 و5.5 درجات على مقياس ريختر. شعر بها سكان بتروبافلوفسك-كامشاتسكي"، وفقا لروسيا اليوم.

وفي أعقاب هزة ارتدادية قوية بلغت قوتها 7.4 درجات على مقياس ريختر وتصل إلى 6 درجات على مقياس ريختر في 13 سبتمبر، أُعيد فتح ملجأ مؤقت في كامشاتكا للسكان الذين يخشون البقاء في منازلهم بعد الزلزال.

وأشارت الوزارة إلى أن النشاط البركاني لا يزال قيد المراقبة في شبه جزيرة كامشاتكا، والذي ازداد وفقا للعلماء، عقب الزلزال القوي الذي ضرب المنطقة في 30 يوليو.

واختمت وزارة الطوارئ: "يسجل العلماء نشاطا في براكين كامبالني وبيزيمياني وشيفيلوتش وكليوتشيفسكويه وكاريمسكويه وكراشينينيكوف".