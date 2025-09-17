وكالات

قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس، إن المجزرة المروعة التي ارتكبها جيش الاحتلال المجرم وأسفرت عن 15 شهيداً بالقرب من مستشفى الشفاء تمثل جريمة حرب مكتملة الأركان.

وأكدت خلال تصريحات إعلامية، اليوم الأربعاء، أن المجازر اليومية التي طالت مختلف مناطق قطاع غزة، تأتي بعد أقل من 24 ساعة من صدور تقرير أممي جديد وثّق ارتكاب الاحتلال لجريمة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني.

وطالبت حماس، الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي بالتحرك الفوري والجاد لوقف الجرائم البشعة ولجم مجرم الحرب بنيامين نتنياهو.

كما طالبت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمحاسبة قادة الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.