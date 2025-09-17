إعلان

حماس: نطالب الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي بالتحرك الفوري والجاد

08:51 م الأربعاء 17 سبتمبر 2025

حماس

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس، إن المجزرة المروعة التي ارتكبها جيش الاحتلال المجرم وأسفرت عن 15 شهيداً بالقرب من مستشفى الشفاء تمثل جريمة حرب مكتملة الأركان.

وأكدت خلال تصريحات إعلامية، اليوم الأربعاء، أن المجازر اليومية التي طالت مختلف مناطق قطاع غزة، تأتي بعد أقل من 24 ساعة من صدور تقرير أممي جديد وثّق ارتكاب الاحتلال لجريمة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني.

وطالبت حماس، الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي بالتحرك الفوري والجاد لوقف الجرائم البشعة ولجم مجرم الحرب بنيامين نتنياهو.

كما طالبت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمحاسبة قادة الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حماس المجزرة المروعة بغزة جيش الاحتلال المجرم جريمة حرب مكتملة الأركان
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان