وكالات

أوردت القناة 12 الإسرائيلية أن عائلات الأسرى اقتحمت قاعة الاستراحة في المحكمة أثناء وجود رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو (المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية)، مما أجبره على مغادرة المكان على الفور.

وبدأت جلسة الاستماع في محاكمة نتنياهو اليوم الأربعاء، حيث يواجه تهما جنائية تتعلق بالفساد والرشوة وخيانة الأمانة فيما يعرف بملفات 1000 و2000 و4000.

وذكرت القناة أن عائلات الأسرى اندفعت نحو نتنياهو، فتبعهم إلى خارج قاعة المحكمة، وصرخ أحد أهالي الأسرى المقتولين في وجهه قائلًا: "1200 قتيل، أكبر كارثة منذ 50 عامًا، هل سيموت المزيد من الجنود؟"، فيما أبعد حراس المحكمة المتظاهرين من قاعة المحكمة.