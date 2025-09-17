القوات الإسرائيلية تنفذ حملة تفتيش واعتقالات في 3 قرى بجنوب سوريا

وكالات

اعتقلت القوات الإسرائيلية اليوم الأربعاء أربعة شباب خلال حملة دهم وتفتيش بثلاث قرى في جنوب سوريا.

وأفادت قناة "الإخبارية" السورية بأن "الاحتلال الإسرائيلي اعتقل أربعة شبان من قرى خان أرنبة وجباثا الخشب وأوفانيا بريف القنيطرة خلال حملة دهم وتفتيش نفذها فجر اليوم طالت عدداً من المنازل".

بدوره، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن ريف القنيطرة الشمالي شهد تصعيداً ميدانياً جديداً تمثل في توغل القوات الإسرائيلية داخل عدد من البلدات الحدودية، مستخدمة آليات عسكرية محملة بالجنود، مشيرا إلى أنه رافقت هذه التوغلات عمليات تفتيش موسعة، بالتزامن مع تحليق للطيران على علو منخفض الأجواء.

وتشن إسرائيل، منذ سقوط نظام بشار الأسد، عمليات توغّل بري في أرياف دمشق والقنيطرة ودرعا، حيث سيطرت على المنطقة العازلة، ثم انتقلت لتنفيذ مداهمات في المناطق الحدودية، في انتهاك لاتفاق فض الاشتباك عام 1974 ولقواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بسيادة الدول.