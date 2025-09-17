

وكالات

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل بحاجة إلى إنشاء صناعة أسلحة مستقلة.

وأضاف نتنياهو: "إن الدروس التي يمكن استخلاصها من هجوم حركة حماس في السابع من أكتوبر 2023 على إسرائيل، هي أن إسرائيل بحاجة إلى إنشاء صناعة أسلحة مستقلة".

وأضاف: "يجب على صناعتنا أن تكون قادرة على الصمود في وجه القيود الدولية"، بحسب روسيا اليوم.

وفي وقت سابق، انضمت بريطانيا إلى قائمة الدول التي علقت أو قيدت صادرات الأسلحة لإسرائيل على خلفية الحرب في غزة والمخاوف من إمكان استخدام تلك الأسلحة في انتهاك القانون الإنساني الدولي.

وعلى الرغم من أن بريطانيا تشكل جزءا صغيرا فقط من مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، فقد انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو القرار، قائلا: "إنه مع أو بدون الأسلحة البريطانية سننتصر في هذه الحرب".

وألغت إسبانيا صفقة كبرى مع شركة "إلبيت" الإسرائيليةبسبب الحرب على قطاع غزة بقيمة 700 مليون يورو لشراء أنظمة المدفعية الإسرائيلية من نوع PULS من صنع شركة "إلبيت".

وكان العقد يشمل توريد 12 راجمة متنقلة للصواريخ ورادارات والطائرات المسيرة وآليات الإسناد والذخيرة وقطع الغيار.

ويأتي ذلك بعد إلغاء إسبانيا عقدا آخر بقيمة 285 مليون يورو لشراء صواريخ "سبايك" من شركة "رفائيل" الإسرائيلية، ما يوصل إجمالي قيمة صفقات الأسلحة التي تم إلغاؤها إلى حوالي مليار يورو.

وتتسع دائرة الدول التي أعلنت عن فرض قيود أو حظر على تصدير الأسلحة لإسرائيل في ظل حرب الإبادة المتواصلة على قطاع غزة، وسط اتهامات متزايدة بتورط تل أبيب في ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني.