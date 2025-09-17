إعلان

كندا: نقف مع الشركاء الدوليين في المطالبة بوقف إطلاق نار فوري ودائم بمدينة غزة

02:47 ص الأربعاء 17 سبتمبر 2025

اجتياح إسرائيل لمدينة غزة

وكالات

أكدت الخارجية الكندية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، أنها تقف مع الشركاء الدوليين في المطالبة بوقف إطلاق نار فوري ودائم بغزة، بالإضافة إلى تقديم مساعدات إنسانية غير مقيدة والإفراج عن جميع الرهائن، وفقا لسكاي نيوز.

وتحوّل معظم مدينة غزة إلى أنقاض جراء الضربات الإسرائيلية المتواصلة منذ نحو عامين، بحسب العربية.

أتى هذا التصعيد فيما اتهمت لجنة تحقيق دولية مستقلة مكلفة من الأمم المتحدة، إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" في قطاع غزة خلال الحرب التي بدأت عقب هجوم حماس في السابع من أكتوبر 2023، وهي المرة الأولى التي تخلص فيها لجنة كهذه الى أنّ إسرائيل ترتكب إبادة جماعية.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إنّ إسرائيل عازمة على "الذهاب حتى النهاية" في حملتها العسكرية في غزة وليست منفتحة على محادثات سلام جادة.

وأودت الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة بحياة ما لا يقل عن 64964 شخصا، معظمهم من المدنيين، وفقا لأرقام وزارة الصحة التابعة لحماس، والتي تعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.

اجتياح إسرائيل لمدينة غزة مدينة غزة وقف إطلاق النار في غزة كندا المطالبة بوقف إطلاق النار
