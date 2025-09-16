إعلان

نتنياهو: حققنا إنجازات وجودية ضمنت استمرار دولة إسرائيل

09:21 م الثلاثاء 16 سبتمبر 2025

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

وكالات

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، إن استراتيجيته في غزة هي تحقيق النصر، محذّرا من أنه "إذا مست حماس شعرة واحدة بجسد أسير واحد فسوف نلاحقهم جميعا".

وأوضح نتنياهو، أن تأمين الأسرى الإسرائيليين في غزة سيحدث بطرق مختلفة بقدر ما يمكن، مؤكدا أن جيش الاحتلال سيهزم حماس ويحرر كل الأسرى.

وأشار نتنياهو، إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي حقق إنجازات ما كان أحد يتخيلها في السنتين الأخيرتين، واصفا إياها بأنها "إنجازات وجودية ضمنت استمرار دولة إسرائيل".

وفي سياق منفصل، أكد نتنياهو أن جيش الاحتلال الإسرائيلي حقق إنجازات في حرب الإثني عشر يوما مع إيران أذهلت العالم.

الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إسرائيل حماس الأسرى الإسرائيليين
