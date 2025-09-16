جوتيريش: إصلاح مجلس الأمن أمر منطقي لأنه لا يلبي طموحات العالم حاليا

وكالات

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الثلاثاء، إن لا يعتقد أن هناك إمكانية لنشر قوات دولية في غزة في الوقت الحالي، مؤكدا على الحاجة لوقف إطلاق النار بشكل فوري في القطاع.

وأشار جوتيريش، إلى أن على المجتمع الدولي بذل كل الجهود لدعم حل الدولتين ومن دون هذا الحل فلن يكون هناك سلام في الشرق الأوسط، موضحا أن إصلاح مجلس الأمن أمر منطقي جدا لأنه لا يلبي طموحات العالم حاليا.

وأكد جوتيريش، أن اعتراف عدد كبير من الدول بالدولة الفلسطينية من شأنه أن يعزز قرار الأمم المتحدة في هذا الشأن، مضيفا "لا أعتقد أن اعتراف الكثير من الدول بالدولة الفلسطينية هدية لحماس بل هو هدية للشعب الفلسطيني".