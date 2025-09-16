مسؤول حوثي: نتنياهو يتمادى أكثر وسنصعد عملياتنا ضد إسرائيل

صنعاء - (د ب أ)

قال مسؤول بجماعة الحوثي في اليمن اليوم الثلاثاء إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتمادى أكثر في الهجوم على غزة، وذلك ببدء حملة برية في القطاع، متوعداً بأن الجماعة مستمرة بموقفها وستصعد عملياتها ضد تل أبيب.

وفي تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أوضح حميد عاصم، وكيل أول محافظة صنعاء وعضو الفريق المفاوض في سلطات الجماعة، أن "نتنياهو قد تمادى في غيه وعدوانه على غزة منذ ما يقارب العامين، وأنه بعد القمة العربية الإسلامية التي كانت مخرجاتها هزيلة للغاية سيتمادى أكثر وأكثر، لأن الأنظمة العربية والإسلامية المطبعة لم تحرك ساكناً ولم تتخذ أي موقف تجاه أهلنا في غزة".

وحذر من أن "إطلاق نتنياهو حملة برية ليغزو بها غزة لن تنجح؛ كونه سيلاقي مجاهدين أحرارا باعوا أنفسهم لله، وسيقاومونه وسيلحقون به خسائر كبيرة ستجعله ينتحر أو يتراجع عن ذلك".

وأشار إلى أن "إسرائيل ستواجه عواقب تصرفاتها، وأن العالم الحر بدأ يتحرك لمقاطعة الكيان الصهيوني، وخاصة في الدول الأوروبية والدول الأمريكية اللاتينية".

وأشار إلى أن محللين إسرائيليين يتكلمون عن أن الخسائر الإسرائيلية تتضاعف أكثر وأكثر، وأن العزلة العالمية لعصابات إسرائيل تكبر وتكبر.

وحول ردود أفعال اليمنيين حيال تطورات غزة قال عاصم: "نحن كشعب يمني فإننا نقاتل الكيان وندعم أهلنا في غزة وسنصعد من هجماتنا ولن نتوقف عن دعم أهلنا في غزة أبداً".