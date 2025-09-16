وكالات

قالت شبكة "سي إن إن" نقلا عن الرئيس دونالد ترامب، الثلاثاء، إنه لا يعرف الكثير من التفاصيل بشأن الهجوم الإسرائيلي البري في غزة.

وأجب ترامب على سؤال بشأن عملية السيطرة على المنطقة الحضرية في غزة، قائلا: "يجب أن أرى أولا، فأنا لا أعرف الكثير عن الأمر".

وذكرت "سي إن إن"، أنه بدلا من توضيح موقفه من العملية الإسرائيلية، ركّز الرئيس الأمريكي حديثه حول مزاعم استخدام حركة حماس للأسرى كدروع بشرية.

وادّعى ترامب: "حماس تستغل اتفاقية الدروع البشرية القديمة. إذا قامت بذلك، فستكون في ورطة كبيرة".

وحذّر ترامب لاحقا، من أنه "إذا وضع مقاتلو حماس الأسرى أمامهم للاحتماء بهم، فسوف يدفعون ثمنا باهظا".

وكان تارمب، أكد أن قرار شن هجوم بري في مدينة غزة يعود إلى رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحده.