مصر تدين العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة غزة

06:25 م الثلاثاء 16 سبتمبر 2025

وزارة الخارجية

كتبت- أسماء البتاكوشي:

أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات بدء العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة غزة، فيما يشكل تصعيداً خطيراً وانتهاكا صارخاً للقانون الدولي الإنساني، ويعكس إصرار الجانب الإسرائيلي على ممارسة سياسة متهورة، وتنذر بعواقب شديدة السلبية على الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والمنطقة بأكملها.

وحذرت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية، من المخاطر الكارثية للعمليات العسكرية الاسرائيلية على المنطقة وهي على أعتاب مرحلة جديدة من الفوضى الشاملة نتيجة التهور الإسرائيلي والتمادي في الغطرسة بصورة فادحة، ستضر حتما بمصالح كافة الأطراف الإقليمية والدولية دون استثناء.

وحملت مصر الأطراف الدولية الفاعلة مسئولية ما آلت إليه الأوضاع من تردي شديد وعدم التحرك لمواجهة ما يتم ارتكابه من جرائم وإبادة، وضرورة احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، كما دعت لاتخاذ خطوات حقيقية نحو إنهاء الحرب على قطاع غزة وإنقاذ حياة الفلسطينيين بقطاع غزة بعد ما تسببت فيه آلة الحرب الإسرائيلية من قتل ما يقارب من 65 ألف فلسطيني منذ بدء الحرب على غزة وإصابة مئات الآلاف وتدمير البنية التحتية.

وشددت مصر على التبعات الخطيرة للعمليات العسكرية الإسرائيلية على مجمل الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، لاسيما في ظل ما تفرضه إسرائيل من حصار ومجاعة على الشعب الفلسطيني في القطاع، منددة بما يصاحب العملية العسكرية من تشريد وتنكيل بالسكان الفلسطينيين في القطاع.

وزارة الخارجية

