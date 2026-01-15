ألمانيا تدعو إلى تجنب الأجواء الإيرانية حتى 10 فبراير

دعت سلطات الملاحة الجوية الألمانية في بيان، إلى تجنب الأجواء الإيرانية حتى العاشر من فبراير المقبل.

وذكرت القناة 12 العبرية، مساء الأربعاء، أن شركة الطيران الألمانية "لوفتهانزا" أبلغت موظفيها في إسرائيل بالاستعداد للمغادرة، في ظل مؤشرات متزايدة على هجوم عسكري أمريكي محتمل على إيران بات.

وتزامن الإجراء الألماني مع تأكيدات نشرتها صحيفة "نيويورك تايمز" بأن البحرية الأمريكية عززت تواجدها في الشرق الأوسط بدخول حاملة الطائرات "روزفلت" وثلاث مدمرات مزودة بالصواريخ إلى البحر الأحمر، إضافة إلى وجود غواصة واحدة على الأقل في المنطقة، لتعويض محدودية الخيارات الناجمة عن نقل حاملة الطائرات "جيرالد فورد" سابقا.

وقدم البنتاجون للرئيس دونالد ترامب خيارات واسعة للضربة المرتقبة "خلال أيام"، تشمل استهداف البرنامج النووي ومواقع الصواريخ الباليستية، غير أن المسؤولين رجحوا للصحيفة أن تكون الخيارات "الأكثر احتمالية" هي الهجمات الإلكترونية أو استهداف جهاز الأمن الداخلي الذي يقمع المتظاهرين.