إعلان

ألمانيا تدعو إلى تجنب الأجواء الإيرانية حتى 10 فبراير

كتب : محمود الطوخي

12:30 م 15/01/2026

ألمانيا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

دعت سلطات الملاحة الجوية الألمانية في بيان، إلى تجنب الأجواء الإيرانية حتى العاشر من فبراير المقبل.

وذكرت القناة 12 العبرية، مساء الأربعاء، أن شركة الطيران الألمانية "لوفتهانزا" أبلغت موظفيها في إسرائيل بالاستعداد للمغادرة، في ظل مؤشرات متزايدة على هجوم عسكري أمريكي محتمل على إيران بات.

وتزامن الإجراء الألماني مع تأكيدات نشرتها صحيفة "نيويورك تايمز" بأن البحرية الأمريكية عززت تواجدها في الشرق الأوسط بدخول حاملة الطائرات "روزفلت" وثلاث مدمرات مزودة بالصواريخ إلى البحر الأحمر، إضافة إلى وجود غواصة واحدة على الأقل في المنطقة، لتعويض محدودية الخيارات الناجمة عن نقل حاملة الطائرات "جيرالد فورد" سابقا.

وقدم البنتاجون للرئيس دونالد ترامب خيارات واسعة للضربة المرتقبة "خلال أيام"، تشمل استهداف البرنامج النووي ومواقع الصواريخ الباليستية، غير أن المسؤولين رجحوا للصحيفة أن تكون الخيارات "الأكثر احتمالية" هي الهجمات الإلكترونية أو استهداف جهاز الأمن الداخلي الذي يقمع المتظاهرين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ألمانيا إيران الملاحة الجوية الألمانية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الأرجنتين تصنف الإخوان المسلمين في مصر ولبنان والأردن "تنظيمات إرهابية"
شئون عربية و دولية

الأرجنتين تصنف الإخوان المسلمين في مصر ولبنان والأردن "تنظيمات إرهابية"
الإسراء والمعراج.. دعاء النبي في هذه الليلة وأدعية مفضلة
أخبار

الإسراء والمعراج.. دعاء النبي في هذه الليلة وأدعية مفضلة
مصر تتسلم مليار يورو من تمويل الاتحاد الأوروبي
أخبار البنوك

مصر تتسلم مليار يورو من تمويل الاتحاد الأوروبي
دنيا سمير غانم تدعو لوالدها: "عيد ميلاد سعيد في الجنة"
زووم

دنيا سمير غانم تدعو لوالدها: "عيد ميلاد سعيد في الجنة"
"بالأسعار ومدة الاستلام".. كيف تستخرج بطاقة الرقم القومي من المنزل؟
حوادث وقضايا

"بالأسعار ومدة الاستلام".. كيف تستخرج بطاقة الرقم القومي من المنزل؟

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

المنافسة تشتعل.. أبرز 5 سيارات سيدان زيرو أقل من 900 ألف جنيه
شديد البرودة والقاهرة 12 درجة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة
قرار حاسم من التعليم بشأن امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية العامة 2026
الذهب يسجل قمة تاريخية جديدة بمنتصف التعاملات