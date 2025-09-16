الحوثيون: إسرائيل شنت هجومًا جويًا على ميناء الحديدة

عدن - (أ ب)

صرح متحدث باسم جماعة الحوثي في اليمن أنه تم تفعيل الدفاعات الجوية بعد أن شنت إسرائيل هجوما جويا على البلاد.

وقال المتحدث يحيى سريع في تدوينة على موقع إكس للتواصل الاجتماعي، إن "دفاعاتنا الجوية تواجه حاليا الطائرات الإسرائيلية التي تشن عدوانا على بلادنا".

وأصدر الجيش الإسرائيلي تحذيرا لميناء الحديدة قبل استهدافه في إطار الصراع الدائر بين إسرائيل وجماعة الحوثي المدعومة من إيران.

وحث المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي سكان الحديدة على الإخلاء قبل شن الهجوم الذي قال إنه سوف يحدث في غضون ساعات.