إعلان

المفوضية الأوروبية: سنوافق على عقوبات جديدة على إسرائيل غدًا

02:26 م الثلاثاء 16 سبتمبر 2025

إسرائيل

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قالت المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، إنها ستعتمد إجراءات في حق إسرائيل منها تعليق بعض الأحكام التجارية من اتفاقية الشراكة معها.

وأفادت وكالة "رويترز" للأنباء نقلًا عن الاتحاد الأوروبي، بأن المفوضية الأوروبية ستوافق على عقوبات جديدة على إسرائيل غدًا الأربعاء.

وقدمت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين مقترحًا الأربعاء الماضي، العاشر من سبتمبر الجاري، أمام البرلمان الأوروبي خلال خطابها السنوي حول حالة الاتحاد في ستراسبورج، والذي يشمل فرض عقوبات على الوزراء المتطرفين والمستوطنين "العنيفين" الإسرائيليين، بالإضافة إلى تعليق جزئي لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إسرائيل المفوضية الأوروبية أورسولا فون
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

مدبولي: ندرس ما يُقال حول "إسرائيل الكبرى" ونستعد بخطط مواجهة
شعبة الذهب: عيار 21 يقفز لأعلى مستوى منذ أبريل ونتوقع وصوله لـ5 آلاف جنيه
"إسرائيل عدو".. ما دلالات خطاب السيسي في قمة الدوحة؟
شعبة الدواجن تتوقع تراجع أسعار الفراخ لـ55 جنيهاً خلال 3 أشهر لهذا السبب
الكهرباء تبدأ استبدال 3 أنواع عدادات قديمة بمسبقة الدفع وحملة على الشقق المغلقة