المفوضية الأوروبية: سنوافق على عقوبات جديدة على إسرائيل غدًا

وكالات

قالت المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، إنها ستعتمد إجراءات في حق إسرائيل منها تعليق بعض الأحكام التجارية من اتفاقية الشراكة معها.

وأفادت وكالة "رويترز" للأنباء نقلًا عن الاتحاد الأوروبي، بأن المفوضية الأوروبية ستوافق على عقوبات جديدة على إسرائيل غدًا الأربعاء.

وقدمت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين مقترحًا الأربعاء الماضي، العاشر من سبتمبر الجاري، أمام البرلمان الأوروبي خلال خطابها السنوي حول حالة الاتحاد في ستراسبورج، والذي يشمل فرض عقوبات على الوزراء المتطرفين والمستوطنين "العنيفين" الإسرائيليين، بالإضافة إلى تعليق جزئي لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.