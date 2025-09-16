

وكالات

قال موقع "أكسيوس" الإخباري نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، إن الجيش الإسرائيلي شن هجوما بريا اليوم الثلاثاء للسيطرة على مدينة غزة.

وقال مسؤولان إسرائيليان لموقع "أكسيوس"، إن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تدعم العملية البرية، لكنها ترغب في تنفيذها بسرعة، وإنهائها في أقرب وقت ممكن.

ونقل الموقع عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله: "لم يكبح روبيو جماح العملية البرية".

وأكد مسؤول أمريكي أن إدارة ترامب لن توقف إسرائيل، وستسمح لها باتخاذ قراراتها الخاصة بشأن الحرب في غزة.

وأضاف المسؤول الأمريكي: "إنها ليست حرب ترامب، بل حرب نتنياهو، وهو يتحمل مسؤولية ما سيحدث لاحقا".

وأفاد التلفزيون الفلسطيني، مساء الإثنين، بوقوع 37 غارة إسرائيلية خلال 20 دقيقة فقط، على مناطق في مدينة غزة.

وأشار التلفزيون الفلسطيني إلى أن القصف الإسرائيلي مستمر، ويتركز القصف المدفعي بدعم من الطيران الحربي في الشمال الغربي لمدينة غزة، وفقا لسكاي نيوز.

ولفت التلفزيون إلى كثافة نارية في مناطق أبراج المخابرات والكرامة والأحياء الشمالية الغربية من غزة، بالتزامن مع إطلاق نار كثيف من طائرات "الكواد كابتر" تجاه أي هدف متحرك في محيط تلك المواقع.