كتب- محمد جعفر:

أدان المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي بأشد العبارات الاعتداء الإسرائيلي على دولة قطر، واصفًا إياه بأنه "انتهاك صارخ للسيادة القطرية وتصعيد خطير ومرفوض"، مؤكدًا أن هذا العمل العدواني يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن الخليجي المشترك والسلم الإقليمي والدولي.

وأكد المجلس في بيان له، استعداد دول المجلس لتسخير كافة الإمكانيات لدعم قطر الشقيقة وحماية أمنها واستقرارها وسيادتها في وجه أي تهديدات.

وتابع البيان: القادة وجهوا مجلس الدفاع المشترك بعقد اجتماع عاجل في الدوحة يسبقه اجتماع للجنة العسكرية العليا، كما وجهوا القيادة العسكرية الموحدة باتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لتفعيل آليات الدفاع المشترك وتعزيز قدرات الردع الخليجية.

وشدد المجلس في بيانه على أن ممارسات إسرائيل الإجرامية واستمرارها في العدوان من شأنه أن يقود إلى تداعيات خطيرة تهدد الأمن والسلم على المستويين الإقليمي والدولي.

كما دعا البيان مجلس الأمن الدولي، والمجتمع الدولي والدول الفاعلة، إلى تحمّل مسؤولياتهم الكاملة واتخاذ إجراءات حازمة ورادعة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة.

وأشار المجلس إلى أن الاعتداء على قطر يأتي في وقت تقود فيه الدوحة جهود وساطة حثيثة من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين، وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

وانطلقت منذ قليل، فعاليات القمة العربية الإسلامية الطارئة، بالعاصمة القطرية الدوحة، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لبحث الرد على العدوان الإسرائيلي الآثم على قطر والذي وقع الثلاثاء الماضي.

لمتابعة تغطيتنا الشاملة عن قمة الدوحة اضغط هنا