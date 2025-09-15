كتب- محمد جعفر:

أعرب رئيس جمهورية الصومال حسن شيخ محمود عن صدمته البالغة جراء الضربات الإرهابية التي نفذتها إسرائيل على العاصمة القطرية الدوحة، واصفاً الهجوم بأنه انتهاك صارخ للقانون الدولي ولسيادة قطر وسلامة ووحدة أراضيها.

وأكد الرئيس حسن شيخ محمود في كلمته خلال القمة العربية الإسلامية الطارئة المنعقدة في الدوحة، وقوف الصومال الكامل وتضامنه مع أشقائه في دولة قطر خلال هذه الفترة الحرجة، مشدداً على ضرورة تحرك المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، للقيام بمسؤولياته في حفظ الأمن والسلم الدوليين.

وحذر رئيس الصومال من أن الصمت أو التخاذل أمام هذه الانتهاكات الإسرائيلية سيكون سابقة خطيرة تهدد أسس القانون الدولي.

كما جدد دعمه لوقف إطلاق النار الفوري في قطاع غزة، مطالباً بالإفراج عن كافة الرهائن المحتجزين في ظل هذه الأزمة المتصاعدة.

وانطلقت منذ قليل، فعاليات القمة العربية الإسلامية الطارئة، بالعاصمة القطرية الدوحة، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لبحث الرد على العدوان الإسرائيلي الآثم على قطر والذي وقع الثلاثاء الماضي.

