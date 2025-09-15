إعلان

بعد الاجتماع مع نتنياهو.. وزير الخارجية الأمريكي يتوجه إلى قطر

05:53 م الإثنين 15 سبتمبر 2025

وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن وزير الخارجية ماركو روبيو، سيتوجه إلى قطر بعد انتهاء اجتماعه مع رئيس حكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في إسرائيل.

وتأتي الزيارة التي تم الإعلان عنها اليوم الاثنين، في الوقت الذي لاتزال فيه المنطقة تتعافى من الضربة الإسرائيلية التي استهدفت قادة حركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة.

وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الأمريكي خلال مؤتمر صحفي بالقدس المحتلة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الولايات المتحدة لديها رغبة لتوسيع "الاتفاقيات الإبراهيمية".

وأضاف روبيو، أن صداقة إسرائيل مع الولايات المتحدة الأمريكية تتعدى السلام إلى التكنولوجيا والاقتصاد، زاعمًا: "سكان غزة يستحقون مستقبلًا أفضل وهذا لن يتحقق إلا بتدمير حماس"، وفق قوله.

وتابع وزير الخارجية الأمريكي: "حماس يجب أن تنتهي كجهة مسلحة تهدد استقرار المنطقة ولا فرصة للسلام دون ذلك"، بحسب وصفه.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ماركو روبيو يتوجه إلى قطر وزير الخارجية الأمريكي وزارة الخارجية الأمريكية استهداف قادة حركة حماس
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

نتنياهو يستقوي بأمريكا ويتحدى العرب وأوروبا: حكومات ضعيفة.. وسنضرب حماس أينما كانوا
رسالة تحذير لشعب إسرائيل.. نص كلمة السيسي في القمة العربية الإسلامية الطارئة
بث مباشر.. قمة الدوحة لبحث الهجوم الإسرائيلي على قطر
رضيع في حضن القاتلة وبكاء يهز القاعة.. كواليس محاكمة المتهمة بقتل أطفال المنيا - فيديو وصور
من هم أبرز القادة الحاضرين والغائبين عن قمة الدوحة؟
"بلا إجراءات ضد إسرائيل".. ماذا تضمن مشروع البيان الختامي لقمة الدوحة؟
وزير الأوقاف لمصراوي: أُشاهد مباريات كرة القدم.. وأمارس الرياضة بشكل منتظم