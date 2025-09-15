بعد الاجتماع مع نتنياهو.. وزير الخارجية الأمريكي يتوجه إلى قطر

وكالات

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن وزير الخارجية ماركو روبيو، سيتوجه إلى قطر بعد انتهاء اجتماعه مع رئيس حكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في إسرائيل.

وتأتي الزيارة التي تم الإعلان عنها اليوم الاثنين، في الوقت الذي لاتزال فيه المنطقة تتعافى من الضربة الإسرائيلية التي استهدفت قادة حركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة.

وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الأمريكي خلال مؤتمر صحفي بالقدس المحتلة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الولايات المتحدة لديها رغبة لتوسيع "الاتفاقيات الإبراهيمية".

وأضاف روبيو، أن صداقة إسرائيل مع الولايات المتحدة الأمريكية تتعدى السلام إلى التكنولوجيا والاقتصاد، زاعمًا: "سكان غزة يستحقون مستقبلًا أفضل وهذا لن يتحقق إلا بتدمير حماس"، وفق قوله.

وتابع وزير الخارجية الأمريكي: "حماس يجب أن تنتهي كجهة مسلحة تهدد استقرار المنطقة ولا فرصة للسلام دون ذلك"، بحسب وصفه.