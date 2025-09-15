الجامعة العربية: قطع العلاقات مع إسرائيل قرار سيادي يخص الدول (فيديو)

وكالات

قال المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، السفير جمال رشدي، إن مسألة قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، أو طرد سفرائها، أو تجميد لبعض الاتفاقيات بين الدول العربية المُطبعة مع الكيان، هى جميعًا مسائل "سيادية" تخص الدول.

وأضاف رشدي خلال حديثه في برنامج "خارج الصندوق" على قناة "العربية/الحدث"، إنه يتفهم غضب الشارع العربي الذي يطالب بإجراءات حازمة ضد "العربدة الإسرائيلية" في المنطقة، والتي كان آخرها الهجوم على الدوحة.

وأوضح أن المعيار الأساسي في تقييم الدول التي تربطها علاقات مع إسرائيل هو مدى إسهام إجراءاتها في خدمة القضية الفلسطينية، إذ لا يُعقل أن تُقدِم دولة ما على خطوة استجابةً لمطالب الشارع العربي وضغط الرأي العام، ثم يتبين لاحقًا أن هذه الخطوة لا تخدم القضية الفلسطينية.

هل تقطع الدول العربية العلاقات مع #إسرائيل؟.. المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي: هذه مسألة سيادية والقرارات لا تتخذ بناء على الرأي العام فقط #خارج_الصندوق #قناة_العربية pic.twitter.com/ed1WUXkk46 — العربية (@AlArabiya) September 15, 2025

وجاء ذلك قبل ساعات من بدء القمة العربية الإسلامية الاستثنائية في العاصمة القطرية الدوحة لبحث الهجوم الإسرائيلي السافر الذي استهدف الدوحة الثلاثاء الماضي في محاولة لاغتيال قادة حماس.