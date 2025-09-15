إعلان

الجامعة العربية: قطع العلاقات مع إسرائيل قرار سيادي يخص الدول (فيديو)

03:28 م الإثنين 15 سبتمبر 2025

جامعة الدول العربية

background

وكالات

قال المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، السفير جمال رشدي، إن مسألة قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، أو طرد سفرائها، أو تجميد لبعض الاتفاقيات بين الدول العربية المُطبعة مع الكيان، هى جميعًا مسائل "سيادية" تخص الدول.

وأضاف رشدي خلال حديثه في برنامج "خارج الصندوق" على قناة "العربية/الحدث"، إنه يتفهم غضب الشارع العربي الذي يطالب بإجراءات حازمة ضد "العربدة الإسرائيلية" في المنطقة، والتي كان آخرها الهجوم على الدوحة.

وأوضح أن المعيار الأساسي في تقييم الدول التي تربطها علاقات مع إسرائيل هو مدى إسهام إجراءاتها في خدمة القضية الفلسطينية، إذ لا يُعقل أن تُقدِم دولة ما على خطوة استجابةً لمطالب الشارع العربي وضغط الرأي العام، ثم يتبين لاحقًا أن هذه الخطوة لا تخدم القضية الفلسطينية.

وجاء ذلك قبل ساعات من بدء القمة العربية الإسلامية الاستثنائية في العاصمة القطرية الدوحة لبحث الهجوم الإسرائيلي السافر الذي استهدف الدوحة الثلاثاء الماضي في محاولة لاغتيال قادة حماس.

الجامعة العربية قطع العلاقات مع إسرائيل السفير جمال رشدي
