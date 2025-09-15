في تحدٍ واضح لقمة الدوحة.. روبيو ونتنياهو يوجهان رسائل لدول الخليج

وكالات

وجه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، رسائل إلى دول الخليج تعكس تحديًا واضحًا للقمة العربية الإسلامية (قمة الدوحة) التي تستضيفها العاصمة القطرية اليوم الاثنين.

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو، إن "الصداقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل تتجاوز مسألة السلام لتشمل التكنولوجيا والاقتصاد". مؤكدًا أن "حماس لا يمكنها الاستمرار في العمل المسلح وتهديد السلام والاستقرار"، وأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ملتزم بمواجهة هذا التهديد.

وأضاف روبيو، خلال مؤتمر صحفي بالقدس المحتلة مع نتنياهو، إن بلاده على علاقة وثيقة مع حلفائها في الخليج وتتواصل معهم.

ومن جانبه، قال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو: "لا أستبعد شن المزيد من الضربات على قادة حماس أينما كانوا. ولا حصانة لهم في أي دولة".

وذكر نتنياهو، أن قرار قصف قادة حماس في العاصمة القطرية الدوحة يوم الثلاثاء الماضي كان قرارًا إسرائيليًا مستقلًا، وتتحمل تل أبيب المسؤولية الكاملة عن الهجوم.

وأكد نتنياهو، أن إسرائيل لا تملك حليفًا أفضل من الولايات المتحدة الأمريكية، مضيفًا "ملتزمون بإعادة الأسرى من غزة وعلينا أن نهزم حماس".

وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي: "هناك حكومات ضعيفة تضغط علينا بسبب ضغوط الأقليات فيها"، وفق تعبيره.

وجاء اجتماع وزير الخارجية الأمريكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي قبل ساعات من بدء القمة العربية الإسلامية الاستثنائية في الدوحة.