روبيو: تدمير حماس شرط لتحقيق مستقبل أفضل لسكان غزة

وكالات

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم خلال مؤتمر صحفي بالقدس المحتلة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه لا يمكن لحركة حماس مواصلة العمل المسلح و"تهديد" السلام والاستقرار، وفق تعبيره، مؤكدًا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ملتزم بذلك.

وذكر روبيو، أن صداقة إسرائيل مع الولايات المتحدة الأمريكية تتعدى السلام إلى التكنولوجيا والاقتصاد، مضيفًا "سكان غزة يستحقون مستقبلًا أفضل وهذا لن يتحقق إلا بتدمير حماس"، وفق قوله.

وتابع روبيو: "حماس يجب أن تنتهي كجهة مسلحة تهدد استقرار المنطقة ولا فرصة للسلام دون ذلك"، بحسب وصفه.

وتطرق وزير الخارجية الأمريكي خلال لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى ملف طهران النووي، قائلًا إن حصول إيران على سلاح نووي "مخاطرة لا يمكن القبول بها ونواصل تفعيل كل وسائل الضغط عليه".

وقال وزير الخارجية الأمريكي، إن إيران تمتلك صواريخ بعيدة المدى "يمكن أن تهدد استقرار المنطقة وأوروبا".