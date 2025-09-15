حاكم يوتا الأمريكية يكشف أسرارًا عن المتهم بقتل تشارلي كيرك.. ما هي؟

وكالات

كشف حاكم ولاية يوتا الأمريكية سبنسر كوكس، أمس الأحد، تفاصيل جديدة عن المشتبه به تايلور جيمس روبنسون في قتل المؤثر المحافظ تشارلي كيرك.

وقال كوكس، إن روبنسون (22 عامًا) يرفض التعاون مع المحققين، مشيرًا إلى أن تايلور ينحدر من عائلة محافظة ولكنه يحمل "أيديولوجية يسارية".

وأوضح أنه قضى وقتًا في "الإنترنت المظلم والعميق، وثقافة ريديت وهذه الأماكن المظلمة الأخرى"، مضيفًا أن وسائل التواصل الاجتماعي لعبت "دورًا مباشرًا في كل عملية اغتيال ومحاولة اغتيال رأيناها على مدى السنوات الخمس أو الست الماضية"، وفق قوله.

ورغم حديث كوكس، فإنه حتى الآن لا تزال المعلومات محدودة حول الدور الذي قد تكون وسائل التواصل الاجتماعي قد أدته في تطرف روبنسون، فيما أشار كوكس إلى أن مزيدًا من التفاصيل سيتضح عقب توجيه الاتهام رسميًا إلى المشتبه به يوم الثلاثاء.

وقُتل تشارلي كيرك، مؤسس المجموعة السياسية المحافظة "نقطة تحول الولايات المتحدة الأمريكية"، برصاص قناص الأربعاء أثناء القائه كلمة في حرم جامعة يوتاه، وهو كان من أشد منتقدي حركة حقوق المتحولين جنسيًا.

ولم يشغل كيرك منصبا منتخبا لكنه كان قوة مؤثرة في السياسة المحافظة الشعبية، ويستضيف بودكاست شهيرا ويجذب ملايين المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي