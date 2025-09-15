إعلان

أمريكا: نقترب من التوصل لاتفاق مع الصين بشأن "تيك توك"

12:18 م الإثنين 15 سبتمبر 2025

وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت

وكالات

قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة والصين تقتربان من التوصل لاتفاق بشأن منصة التواصل الاجتماعي الصينية (تيك توك)، معقبًا "لكن الاتفاق قد يتوقف على مطالب الصين بتقديم تنازلات تجارية".

وتناقش وفود الولايات المتحدة والصين سحب استثمارات شركة "بايت دانس" الصينية من تيك توك كجزء من محادثات أوسع نطاقًا بشأن التعريفات الجمركية والسياسة الاقتصادية، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء.

وأضاف بيسنت، للصحفيين بجانب الممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير: "لقد جاء نظراؤنا الصينيون بطلب عدواني للغاية"، وفقًا لما نقلته "رويترز".

وتابع وزير الخزانة الأمريكي: "سنرى إن كنا سنتمكن من تحقيق ذلك في الوقت الحالي. لسنا مستعدين للتضحية بالأمن القومي من أجل تطبيق تواصل اجتماعي".

يواجه تطبيق (تيك توك) حظرًا محتملًا في الولايات المتحدة ما لم ينتقل إلى ملكية أمريكية. ويُتوقع أن تكون النتيجة الأرجح لمحادثات مدريد تمديدًا آخر للموعد النهائي لشركة بايت دانس، مالكة تيك توك، لتصفية عملياتها الأمريكية بحلول 17 سبتمبر الجاري، وإلا سيواجه إغلاقًا أمريكيًا، بحسب "رويترز".

