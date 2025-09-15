إعلان

تحذيرات من تأثير احتلال غزة على اقتصاد إسرائيل

11:21 ص الإثنين 15 سبتمبر 2025

حتلال غزة يهدد اقتصاد إسرائيل

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قال موقع "واللا" الإسرائيلي، إن مسؤولين سابقين و80 خبيرًا اقتصاديًا حذروا في بيان من تداعيات احتلال مدينة غزة على اقتصاد إسرائيل.

وذكر الموقع، أن موقعي البيان قالوا إن احتلال مدينة غزة قد يسبب أزمة اقتصادية ويرفع الضرائب ويضر التصنيف الائتماني.

كما قال موقعوا البيان إن احتلال مدينة غزة سيؤدي لهجرة العقول من إسرائيل وانخفاض حاد في الإنتاج المحلي، وحذروا من أن حكم غزة عسكريًا سيكلف أكثر من 60 مليار شيكل وقد يتسبب في عقوبات اقتصادية.

وفي 8 أغسطس الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي عملية "عربات جدعون 2" لاحتلال مدينة غزة، كبرى مدن القطاع.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

احتلال غزة اقتصاد إسرائيل تحذيرات مسؤولين سابقين مدينة غزة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

"بلا إجراءات ضد إسرائيل".. ماذا تضمن مشروع البيان الختامي لقمة الدوحة؟
وزير الأوقاف لمصراوي: أُشاهد مباريات كرة القدم.. وأمارس الرياضة بشكل منتظم
بعد نقله للمستشفى.. تطورات الحالة الصحية لـ إمام عاشور وتدخل طبيب الأهلي