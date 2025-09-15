تحذيرات من تأثير احتلال غزة على اقتصاد إسرائيل

وكالات

قال موقع "واللا" الإسرائيلي، إن مسؤولين سابقين و80 خبيرًا اقتصاديًا حذروا في بيان من تداعيات احتلال مدينة غزة على اقتصاد إسرائيل.

وذكر الموقع، أن موقعي البيان قالوا إن احتلال مدينة غزة قد يسبب أزمة اقتصادية ويرفع الضرائب ويضر التصنيف الائتماني.

كما قال موقعوا البيان إن احتلال مدينة غزة سيؤدي لهجرة العقول من إسرائيل وانخفاض حاد في الإنتاج المحلي، وحذروا من أن حكم غزة عسكريًا سيكلف أكثر من 60 مليار شيكل وقد يتسبب في عقوبات اقتصادية.

وفي 8 أغسطس الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي عملية "عربات جدعون 2" لاحتلال مدينة غزة، كبرى مدن القطاع.