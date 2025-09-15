وكالات

شهدت منصّة "إكس" (تويتر سابقًا) تفاعلًا واسعًا بعد تداول صورة لوزير الخارجية في الحكومة السورية الانتقالية، أسعد الشيباني، خلال مشاركته في الاجتماع التحضيري الخاص بالقمة العربية- الإسلامية الطارئة التي عُقدت على خلفية الهجوم الإسرائيلي على الدوحة.

وركّز العديد من مستخدمي المنصة على ظهور الشيباني مرتديًا ما وُصف بأنه "شعار قطر"، معتبرين أن هذه الخطوة جاءت كإشارة للتضامن مع الدوحة عقب الاعتداء.

وفي السياق نفسه، نشرت وزارة الخارجية السورية عبر حساباتها الرسمية على منصّات التواصل الاجتماعي صورة الوزير، مشيرة إلى مشاركته في الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة، والذي انعقد يوم 9 سبتمبر الجاري، للتباحث بشأن العدوان الإسرائيلي على الدوحة.

تضامناً مع قطر الشقيقة

وزير الخارجية السوري السيد أسعد الشيباني يرتدي الشعار القطري pic.twitter.com/NIZieD6M2i — محمد ابو الهدى الحمصي (@aboalhodaalhoms) September 14, 2025

🚫

التفاته جميله و موقف يُحسب للحكومة السورية



وزير خارجية جمهورية سوريا الحبيبة يرتدي شعار دولة قطر في #القمة_العربية_الإسلامية

المقامة في الدوحة 🇸🇾🤍 pic.twitter.com/EUkn0F3YgB — مصطفى الدليمي (@Mustafa3_aldola) September 14, 2025