تفاعل على ما ارتداه وزير خارجية سوريا خلال الاجتماع التحضيري لـ"قمة الدوحة"

11:04 ص الإثنين 15 سبتمبر 2025

أسعد الشيباني

وكالات

شهدت منصّة "إكس" (تويتر سابقًا) تفاعلًا واسعًا بعد تداول صورة لوزير الخارجية في الحكومة السورية الانتقالية، أسعد الشيباني، خلال مشاركته في الاجتماع التحضيري الخاص بالقمة العربية- الإسلامية الطارئة التي عُقدت على خلفية الهجوم الإسرائيلي على الدوحة.

وركّز العديد من مستخدمي المنصة على ظهور الشيباني مرتديًا ما وُصف بأنه "شعار قطر"، معتبرين أن هذه الخطوة جاءت كإشارة للتضامن مع الدوحة عقب الاعتداء.

وفي السياق نفسه، نشرت وزارة الخارجية السورية عبر حساباتها الرسمية على منصّات التواصل الاجتماعي صورة الوزير، مشيرة إلى مشاركته في الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة، والذي انعقد يوم 9 سبتمبر الجاري، للتباحث بشأن العدوان الإسرائيلي على الدوحة.

