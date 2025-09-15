الحوثيون: مقتل 31 صحفيًا بهجوم إسرائيل على صنعاء الأربعاء الماضي

صنعاء - (د ب أ)

أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن، الأحد، مقتل 31 صحفيا بهجوم إسرائيل على صنعاء الأربعاء الماضي.

ونعت صحيفة 26 سبتمبر التابعة لوزارة الدفاع الحوثية في بيان 31 صحفيا قالت إنهم قتلوا جراء الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مقرها في العاصمة صنعاء وأدت إلى تدميره بشكل كامل مساء الأربعاء.

وذكرت الصحيفة أن الهجوم الإسرائيلي أسفر أيضا عن إصابة 22 صحفيا فضلا عن مقتل وجرح عشرات المدنيين.

وتحدثت بأن "دماء الصحفيين اليمنيين امتزجت بدماء زملائهم في قطاع غزة الذين يتعرضون بدورهم لغارات إسرائيلية متواصلة".

ودعا البيان الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الإنسانية والحقوقية إلى إدانة الهجوم، محملا إسرائيل المسؤولية الكاملة عن استهداف الصحافة والإعلام.

وكانت إسرائيل قد شنت عدة غارات مساء الأربعاء على العاصمة صنعاء قالت إنها استهدفت مواقع عسكرية للحوثيين.