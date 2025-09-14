بريطانيا تحظر قبول الإسرائيليين في الكلية الملكية للدراسات الدفاعية

وكالات

قالت صحيفة "تليجراف"، الأحد، إن وزارة الدفاع البريطانية أصدرت أمرا بمنع قبول الإسرائيليين في الكلية الملكية للدراسات الدفاعية بسبب الحرب على غزة.

وأعلنت الحكومة البريطانية، عدم قبول طلاب إسرائيليين في الكلية الملكية للدراسات الدفاعية بدءا من العام المقبل.

واعتبر المدير العام لوزارة الدفاع الإسرائيلية أمير برعام، الذي درس في الكلية البريطانية، القرار بمثابة عمل "مشين وخيانة لحليف في حالة حرب".

وفي رسالة إلى وزير الدفاع البريطانية، وصف برعام الإجراء بأنه "عمل تمييزي" يرقى إلى "قطيعة مخزية مع التقاليد البريطانية الفخورة بالتسامح واللياقة الواضحة".

تُعد هذه المرة الأولى التي ترفض الكلية البريطانية قبول طلاب إسرائيليين، منذ تأسيسها في عام 1927، بناء على رؤية رئيس الوزراء البريطاني الأسبق لـ"تعزيز التفاهم بين كبار العسكريين والمسؤولين والدبلوماسيين والموظفين المدنيين".

وأشار برعام، إلى أن القرار البريطاني جاء بينما "تدافع إسرائيل عن الملاحة الدولية من هجمات جماعة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن، كما تسعى لمنع حول إيران التي تهتف بـ(الموت لإنجلترا) على أسلحة نووية، إلى جانب قتالها لاستعادة 48 أسيرا لدى حماس"، وفق تعبيره.

وأكد برعام، أن رد فعل الكلية الملكية للدراسات الدفاعية هو إسكات للأصوات الإسرائيلية، معتبرا أن "استبعاد إسرائيل بمثابة عمل تخريبي ذاتي للأمن البريطاني".

من جانبه، أوضح متحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية أن دورات الكلية العسكرية كانت متاحة لعدد كبير من الدول، مضيفا "تؤكد كافة الدورات العسكرية في المملكة المتحدة على الامتثال للقانون الإنساني الدولي".

ووصف المتحدث البريطاني، قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتوسيع عملياتها في غزة بأنه "خاطئ"، مشددا على ضرورة "أن يكون هناك حل دبلوماسي لإنهاء الحرب فورا، مع وقف فوري للنار، وإعادة الأسرى وزيادة المساعدات إلى غزة".

وذكرت وزارة الدفاع الإسرائيلية، أن الحظر الذي فرضته المملكة المتحدة على قبول الإسرائيليين في الكلية الملكية للدراسات الدفاعية يشمل جميع المواطنين الإسرائيليين وليس الجنود وحدهم.

وأوضحت الكلية الملكية، أن برنامجها للدراسات العليا في الدراسات الاستراتيجية الدولية، يركّز على "القضايا الدبلوماسية والأمنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية على المستوى الاستراتيجي الكبير، وهو المستوى الذي تتخذ فيه الحكومات قرارات بشأن تلك القضايا على المستوى الوطني وداخل المجتمع الدولي".

ويلتحق سنويا نحو 110 أضاء ببرنامج الكلية من أعضاء المملكة المتحدة وخارجها، ومن بين أبرز خريجيه برويز شريف الرئيس الباكستاني الأسبق، والمشير آلان فرانسيس بروك، رئيس هيئة الأركان العامة الإمبراطورية خلال الحرب العالمية الثانية.

ويعتبر استبعاد الإسرائيليين من برامج الكلية البيطانية، الخطوة الأحدث في سلسلة من الإجراءات العقابية التي اتخذتها لندن ضد إسرائيل .