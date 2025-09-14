إعلان

زعيم المعارضة الإسرائيلية يتهم نتنياهو بتدمير إسرائيل

06:16 م الأحد 14 سبتمبر 2025

زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

اتهم زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بالعمل على تدمير الحكومه الجيش في إسرائيل.

وقال زعيم المعارضة الإسرائيلية، خلال تصريحات إعلامية اليوم الأحد، إن نتنياهو وحكومته يدمرون الجيش الإسرائيلي ولا يهمهم شيء سوى بقائهم السياسي.

وهاجم لابيد، في وقت سابق، اقتراح إنشاء قوة عربية مشتركة في مواجهة الهجمات الإسرائيلية، زاعمًا أنه يشكل ضربة خطيرة لاتفاقيات السلام، التي جاءت مباشرة بعد تصويت أغلبية حاسمة من الدول المتحالفة مع إسرائيل لصالح إقامة دولة فلسطينية.

وأضاف لابيد، في منشور عبر صفحته الرسمية بمنصة "إكس": "لقد دمرت هذه الحكومة (حكومة بنيامين نتنياهو) مكانتنا الدولية. إن التركيبة القاتلة من عدم المسؤولية، والهواة، والغطرسة تمزق العالم. علينا استبدالها قبل فوات الأوان".

ووجه زعيم المعارضة الإسرائيلية منذ بداية حرب غزة 2023 انتقادات واسعة للحكومة الإسرائيلية برئاسة نتنياهو، واتهمها أنها أضاعت دعم أبرز الحلفاء الدوليين لإسرائيل.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

يائير لابيد بنيامين نتنياهو المعارضة الإسرائيلية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



الخبر التالى:
إسرائيل تزعم استشهاد 11 عنصرًا من حماس شمالي غزة

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بعد طلب الصندوق.. هل تستجيب مصر وترفع أسعار البنزين والسولار الشهر المقبل؟
براءة رجل الأعمال حسن راتب وعلاء حسانين من تهمة غسل الأموال بقضية "الآثار الكبرى"
الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام.. وتكشف موعد انخفاض الحرارة
زعيم المعارضة الإسرائيلية: اقتراح تشكيل قوة عربية "ضربة خطيرة" لاتفاقيات السلام