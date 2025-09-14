زعيم المعارضة الإسرائيلية يتهم نتنياهو بتدمير إسرائيل

وكالات

اتهم زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بالعمل على تدمير الحكومه الجيش في إسرائيل.

وقال زعيم المعارضة الإسرائيلية، خلال تصريحات إعلامية اليوم الأحد، إن نتنياهو وحكومته يدمرون الجيش الإسرائيلي ولا يهمهم شيء سوى بقائهم السياسي.

وهاجم لابيد، في وقت سابق، اقتراح إنشاء قوة عربية مشتركة في مواجهة الهجمات الإسرائيلية، زاعمًا أنه يشكل ضربة خطيرة لاتفاقيات السلام، التي جاءت مباشرة بعد تصويت أغلبية حاسمة من الدول المتحالفة مع إسرائيل لصالح إقامة دولة فلسطينية.

وأضاف لابيد، في منشور عبر صفحته الرسمية بمنصة "إكس": "لقد دمرت هذه الحكومة (حكومة بنيامين نتنياهو) مكانتنا الدولية. إن التركيبة القاتلة من عدم المسؤولية، والهواة، والغطرسة تمزق العالم. علينا استبدالها قبل فوات الأوان".

ووجه زعيم المعارضة الإسرائيلية منذ بداية حرب غزة 2023 انتقادات واسعة للحكومة الإسرائيلية برئاسة نتنياهو، واتهمها أنها أضاعت دعم أبرز الحلفاء الدوليين لإسرائيل.