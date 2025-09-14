إعلان

اختفاء عريس يوم زفافه بباكستان.. وأسرته قلقة من احتمال اختطافه

01:49 م الأحد 14 سبتمبر 2025

اختفاء عريس يوم زفافه

كراتشي - (د ب أ)

اختفى عريس من منطقة كورانجي في مدينة كراتشي الساحلية الواقعة جنوبي باكستان، يوم زفافه.

وبحسب التقارير، تقدمت عائلة العريس ببلاغ إلى مركز الشرطة، أعربت فيه عن مخاوفها من احتمال تعرضه للخطف.

وذكرت صحيفة "ذا نيشن" الباكستانية اليوم الأحد، أن شقيق العريس جهانزيب، أفاد بأنه ترك هاتفه المحمول في المنزل وذهب إلى صالون تجميل للاستعداد للزفاف، ولكنه لم يصل إليه ولم يعد إلى المنزل أيضا.

وتشتبه العائلة في احتمال تعرضه للخطف. وأكدت الشرطة تلقيها بلاغا يفيد باختفاء شخص، ومع ذلك، أضافت أن النتائج الأولية تشير إلى أن العريس ربما لم يكن يرغب في الزواج، وربما اختبأ لعدم إتمامه.

اختفاء عريس يوم زفافه منطقة كورانجي باكستان
