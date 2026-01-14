إعلان

الهند تطالب رعاياها بالخروج من إيران فورا

كتب : مصراوي

12:58 م 14/01/2026

الهند

حثّت السفارة الهندية في إيران، في بيان تحذيري صدر الأربعاء، المواطنين الهنود الموجودين في البلاد على مغادرتها عبر أي وسائل نقل متاحة، بما في ذلك الرحلات الجوية التجارية.

وطالبت السفارة المواطنين الهنود وحاملي أصول هندية (PIOs) بتوخي أقصى درجات الحذر، والابتعاد عن مناطق الاحتجاجات أو التظاهرات، داعيةً إياهم إلى البقاء على تواصل مع السفارة الهندية ومتابعة وسائل الإعلام المحلية للاطلاع على آخر التطورات.

وفي وقت سابق، قال ثلاثة دبلوماسيين لوكالة رويترز إنه تم نصح بعض الأفراد بمغادرة قاعدة العديد الجوية التابعة للجيش الأمريكي في قطر بحلول مساء الأربعاء.

لم تصدر السفارة الأمريكية في الدوحة أي تعليق فوري.

تُعدّ قاعدة العديد أكبر قاعدة أمريكية في الشرق الأوسط، وتضمّ نحو 10 آلاف جندي، وقبل الغارات الجوية الأمريكية على إيران في يونيو، تمّ نقل بعض الأفراد من القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.

الهند إيران خروج الرعايا الهنود من ايران الرحلات الجوية

