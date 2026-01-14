قال مسؤول إيراني كبير لوكالة رويترز، اليوم الأربعاء، إن طهران حذّرت حلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط من أنها ستستهدف القواعد الأمريكية على أراضيها إذا شنّت واشنطن هجومًا على إيران، وذلك عقب تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتدخل دعمًا للمحتجّين.

ووفقًا لتقديرات إسرائيلية، فإن ترامب قرر التدخل، لكن نطاق هذا التدخل وتوقيته لا يزالان غير واضحين، بحسب مسؤول إسرائيلي.

وأضاف المسؤول الإيراني، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أن طهران طلبت من حلفاء واشنطن في المنطقة “منع الولايات المتحدة من مهاجمة إيران”.

وقال: "أبلغت طهران دولًا إقليمية، من السعودية والإمارات إلى تركيا، بأن القواعد الأمريكية في تلك الدول ستُستهدف إذا استهدفت الولايات المتحدة إيران".

وأشار المسؤول إلى أن الاتصالات المباشرة بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والمبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف قد توقفت، في مؤشر على تصاعد التوترات.

وفي سياق متصل، قال مصدر إسرائيلي ثانٍ، وهو مسؤول حكومي، إن المجلس الوزاري الأمني المصغر برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أُطلع في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، على احتمالات انهيار النظام الإيراني أو التدخل الأميركي في إيران، الخصم اللدود لإسرائيل، التي خاضت معها حربًا استمرت 12 يومًا العام الماضي.

وفي مقابلة مع شبكة "سي بي إس نيوز" يوم الثلاثاء، توعّد ترامب باتخاذ "إجراءات قوية جدًا" إذا أقدمت إيران على إعدام متظاهرين، قائلًا: "إذا شنقوهم، سترون أمورًا". كما دعا الإيرانيين إلى مواصلة الاحتجاجات والسيطرة على المؤسسات، معلنًا أن “المساعدة في الطريق”، دون تقديم تفاصيل.

وتنتشر قوات أمريكية في أنحاء المنطقة، بما في ذلك البحرين التي تستضيف مقر الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية، وقطر التي تضم قاعدة العديد الجوية، المقر الأمامي للقيادة المركزية الأمريكية.

وكانت إيران قد أطلقت صواريخ على قاعدة العديد العام الماضي ردًا على ضربات جوية أمريكية استهدفت منشآتها النووية.

إيران تُجري اتصالات مع تركيا والإمارات وقطر

وأفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية بأن رئيس أعلى هيئة أمنية في إيران، علي لاريجاني، أجرى اتصالًا بوزير خارجية قطر، كما تحدث عباس عراقجي مع نظيريه الإماراتي والتركي. وتُعد هذه الدول حلفاء للولايات المتحدة.

ونقلت وسائل الإعلام الرسمية عن عراقجي قوله لوزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد إن “الهدوء ساد”، وإن الإيرانيين مصممون على الدفاع عن سيادتهم وأمنهم في وجه أي تدخل خارجي.

وتعطّل تدفّق المعلومات من إيران بسبب انقطاع الإنترنت.

وقالت منظمة "هرانا" الحقوقية، ومقرها الولايات المتحدة، إنها تحققت حتى الآن من مقتل 2403 متظاهرين و147 شخصًا مرتبطين بالحكومة، فيما قال مسؤول إيراني لرويترز يوم الثلاثاء إن نحو 2000 شخص قُتلوا.

وتتهم السلطات الإيرانية الولايات المتحدة وإسرائيل بالتحريض على الاضطرابات، وتلقي باللوم على من تصفهم بـ"الإرهابيين" الذين هاجموا قوات الأمن والمساجد والممتلكات العامة.

وعندما سُئل ترامب عمّا قصده بعبارة "المساعدة في الطريق" والتي ذكرها في منشور له على تروث سوشيال الثلاثاء، قال للصحفيين يوم الثلاثاء إن عليهم "اكتشاف ذلك بأنفسهم". وأضاف أنه يدرس من بين الخيارات المتاحة العمل العسكري لمعاقبة إيران على قمعها للاحتجاجات.

وقال ترامب: "يبدو أن القتل كبير الحجم، لكننا لا نعرف على وجه اليقين بعد"، مشيرًا إلى أنه سيحصل على مزيد من المعلومات بعد تلقي تقرير مساء الثلاثاء.

كما دعت وزارة الخارجية الأميركية، يوم الثلاثاء، المواطنين الأمريكيين إلى مغادرة إيران فورًا، بما في ذلك عبر الطرق البرية مرورًا بتركيا أو أرمينيا.