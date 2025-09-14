وكالات

أظهر مقطع فيديو انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي هروب الرئيس رام شاندرا بودل، وعدد من الوزراء في نيبال بطائرة هليكوبتر.

وجاء ذلك بعد إقتحام وحرق الثوار للقصر الجمهوري في خضم أعمال العنف التي تشهدها نيبال منذ أيام.

ويوم الثلاثاء الماضي، أضرم المتظاهرون النار في مقر حزب المؤتمر النيبالي ومنزل رئيس الوزراء السابق شير بهادور ديوبا، بالإضافة إلى أجزاء من المقر الرئاسي الرسمي ومبنى البرلمان والمحكمة العليا. فيما تعرضت منازل سياسيين آخرين للتخريب.

كانت الاحتجاجات اندلعت في البلاد يوم الاثنين الماضى بسبب حظر منصات التواصل الاجتماعي، وسرعان ما تحولت المظاهرات إلى العنف، مع قيام المحتجين بمهاجمة المباني الحكومية، ما دفع قوات الشرطة إلى إطلاق النار.