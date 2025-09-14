إعلان

فيديو| هروب الرئيس ووزراء فى نيبال بطائرة هليكوبتر بعد حرق القصر الجمهوري

11:16 ص الأحد 14 سبتمبر 2025

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أظهر مقطع فيديو انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي هروب الرئيس رام شاندرا بودل، وعدد من الوزراء في نيبال بطائرة هليكوبتر.

وجاء ذلك بعد إقتحام وحرق الثوار للقصر الجمهوري في خضم أعمال العنف التي تشهدها نيبال منذ أيام.

ويوم الثلاثاء الماضي، أضرم المتظاهرون النار في مقر حزب المؤتمر النيبالي ومنزل رئيس الوزراء السابق شير بهادور ديوبا، بالإضافة إلى أجزاء من المقر الرئاسي الرسمي ومبنى البرلمان والمحكمة العليا. فيما تعرضت منازل سياسيين آخرين للتخريب.

كانت الاحتجاجات اندلعت في البلاد يوم الاثنين الماضى بسبب حظر منصات التواصل الاجتماعي، وسرعان ما تحولت المظاهرات إلى العنف، مع قيام المحتجين بمهاجمة المباني الحكومية، ما دفع قوات الشرطة إلى إطلاق النار.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

طائرة هليكوبتر حرق القصر الجمهوري رام شاندرا بودل نيبال
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام.. وتكشف موعد انخفاض الحرارة
زعيم المعارضة الإسرائيلية: اقتراح تشكيل قوة عربية "ضربة خطيرة" لاتفاقيات السلام