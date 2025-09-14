مصر تطلق القافلة الـ36 محملة بالدواء والغذاء إلى غزة

وكالات

انطلقت القافلة الإنسانية الـ36 من مصر متجهة إلى قطاع غزة، محملة بمئات الشاحنات التي تحمل مختلف أشكال الدعم الغذائي والإغاثي للأهالي داخل القطاع، وفقًا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

وضمت الشاحنات كميات كبيرة من السلع الأساسية، حيث شملت الأرز والدقيق والزيت والسكر والجبن، إضافة إلى البقوليات المتنوعة لتلبية الاحتياجات اليومية للأسر المتضررة.

كما حملت القافلة وجبات معلبة جاهزة للتوزيع بشكل عاجل، في محاولة لتقديم مساعدات سريعة وفعالة للأسر التي تعاني من أوضاع إنسانية صعبة في غزة.

ولم تقتصر المساعدات على المواد الغذائية فقط، بل شملت أيضًا الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية لدعم المستشفيات والمراكز الصحية التي تواجه نقصًا حادًا في الإمدادات.