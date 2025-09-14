إعلان

مصر تطلق القافلة الـ36 محملة بالدواء والغذاء إلى غزة

06:04 ص الأحد 14 سبتمبر 2025

قافلة مساعدات لأهالي غزة

background

وكالات

انطلقت القافلة الإنسانية الـ36 من مصر متجهة إلى قطاع غزة، محملة بمئات الشاحنات التي تحمل مختلف أشكال الدعم الغذائي والإغاثي للأهالي داخل القطاع، وفقًا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

.

وضمت الشاحنات كميات كبيرة من السلع الأساسية، حيث شملت الأرز والدقيق والزيت والسكر والجبن، إضافة إلى البقوليات المتنوعة لتلبية الاحتياجات اليومية للأسر المتضررة.

كما حملت القافلة وجبات معلبة جاهزة للتوزيع بشكل عاجل، في محاولة لتقديم مساعدات سريعة وفعالة للأسر التي تعاني من أوضاع إنسانية صعبة في غزة.

ولم تقتصر المساعدات على المواد الغذائية فقط، بل شملت أيضًا الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية لدعم المستشفيات والمراكز الصحية التي تواجه نقصًا حادًا في الإمدادات.

